В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

Украина стремится выбить все ракетоносители оккупантов РФ из украинской акватории Черного моря, заявил глава СБУ Василий Малюк.
"А тогда обратим внимание и на подводные лодки… Россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Российского флота в Крыму не должно быть вообще", — сказал он в интервью Украинской правде.
По словам главы украинской спецслужбы, в скором времени РФ ждут очень неприятные сюрпризы.
Украина работает над новыми морскими дронами
Глава СБУ также отметил, что украинский морской дрон Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь.
Малюк уточнил, что СБУ работает более новыми и совершенными поколениями морских дронов. Их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки.
Ситуация в Черном море
Ранее сообщалось о том, что Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море. Благодаря атакам морскими дронами и ракетным ударам Украине удалось очистить от российских оккупантов морскую полосу размером до 200 миль от побережья.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор. В активе Украины уже серия триумфов, государство добилось большого достижения, сказал Столтенберг.
Как сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра", в Севастополе все меньше российских кораблей. Однако Россия продолжает ремонтировать свои военные корабли в оккупированном Севастополе.
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