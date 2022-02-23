В СБУ призвали украинцев сообщать о подозрительных людях или предметах возле стратегических объектов

Спецназ СБУ / УНИАН

Служба безопасности Украины усилила меры по нейтрализации угроз государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы на странице в Facebook.

В СБУ отметили, что в Одесской области силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Цель ‒ совершенствование совместных действий для предотвращения возможных террористических и диверсионных угроз.

На Херсонщине правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования прилегающих территорий охраняемых объектов.

В Днепропетровской области СБУ проводит комплексные действия, которые направлены на предотвращение и разоблачение попыток дестабилизации обстановки на территории региона. Под особым вниманием силовиков ‒ стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового скопления людей.

И именно поэтому, говорят в СБУ, в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспортных средств, проверка документов, осмотр личного транспорта и т.д.

Реклама

Кроме того, СБУ призвала украинцев сохранять бдительность и незамедлительно говорить правоохранителям о:

подозрительных лицах, которые проявляют необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и объектов критической инфраструктуры, либо тех, которые их снимают на фото- или видеокамеры;

подозрительных транспортных средствах или беспилотных летательных аппаратов, особенно вблизи стратегически важных объектов;

обнаружения подозрительных предметов.

Всех, заметивших что-либо подозрительное, просят сообщать по телефону 0 800 501 482 либо по электронной почте [email protected]

Читайте такжеУгроза захвата Харькова: в СБУ раскрыли вероятные сценарии агрессии РФ

Напомним, ранее по информации Службы безопасности Украины российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат.

Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин во время проведения совещания в среду, 23 февраля,

"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – отметил офицер СБУ.