"Понадобятся солдатам РФ": в СБУ "подкололи" Россию из-за закупки 45 тысяч пакетов для трупов

РФ закупила 45 тыс. пакетов для перевозки трупов, сообщила СБУ / Reuters

По информации Службы безопасности Украины российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат.

Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин во время проведения совещания в среду, 23 февраля, пишет Суспільне.

"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – отметил Дудин.

При этом в СБУ рассказали, что Россия увеличивает число войск на границе с Харьковщиной. Дудин подчеркнул, что украинские спецслужбы видят лишь передвижение и активное маневрирование российских войск, но отнюдь не отвод.

В то же время начальник Управления СБУ на Харьковщине обратил внимание, что солдаты РФ, которые сейчас находятся возле украинской границы, не достаточно обеспечены едой и водой. Также Дудин указал на подавленное психологическое состояние российских солдат.

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По его словам, в стянутых к границе войсках РФ много неисправной техники. Так, даже в лучшей тактической группе есть лишь 70% исправной техники, а остальные 30% – неисправны.

"Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться. Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках", – сказал Дудин.

Напомним, ранее Путин получил право использовать войска России на Донбассе. Российский президент после признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе внес в Совет Федерации предложение об использовании Вооруженных сил РФ в ОРДЛО. По итогу верхняя палата разрешила Путину проведение военных операций за границей.

Также сообщалось, что Россия согнала весь свой флот в Черное и Азовское моря. Там уже развернуто 46 боевых кораблей со всех флотов РФ. Они находятся в полной боевой готовности.

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