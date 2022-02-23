"Понадобятся солдатам РФ": в СБУ "подкололи" Россию из-за закупки 45 тысяч пакетов для трупов

Российским солдатам возле украинских границ не хватает еды и воды, и они сейчас в плохом психологическом состоянии, отметили в СБУ.
По информации Службы безопасности Украины российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат.
Об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин во время проведения совещания в среду, 23 февраля, пишет Суспільне.
"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – отметил Дудин.
При этом в СБУ рассказали, что Россия увеличивает число войск на границе с Харьковщиной. Дудин подчеркнул, что украинские спецслужбы видят лишь передвижение и активное маневрирование российских войск, но отнюдь не отвод.
В то же время начальник Управления СБУ на Харьковщине обратил внимание, что солдаты РФ, которые сейчас находятся возле украинской границы, не достаточно обеспечены едой и водой. Также Дудин указал на подавленное психологическое состояние российских солдат.
По его словам, в стянутых к границе войсках РФ много неисправной техники. Так, даже в лучшей тактической группе есть лишь 70% исправной техники, а остальные 30% – неисправны.
"Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться. Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках", – сказал Дудин.
Напомним, ранее Путин получил право использовать войска России на Донбассе. Российский президент после признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе внес в Совет Федерации предложение об использовании Вооруженных сил РФ в ОРДЛО. По итогу верхняя палата разрешила Путину проведение военных операций за границей.
Также сообщалось, что Россия согнала весь свой флот в Черное и Азовское моря. Там уже развернуто 46 боевых кораблей со всех флотов РФ. Они находятся в полной боевой готовности.
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