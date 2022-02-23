Россия эвакуирует сотрудников своих дипломатических ведомств из Украины

Здание посольства России в Киеве / t.me/panchenkodi

Российская Федерация начала эвакуацию сотрудников дипломатических представительств в Украине. Со здания посольства России в Киеве уже сняли российский флаг.

Как сообщает ТАСС, информацию об эвакуации российских дипломатов подтвердили в посольстве России в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", - отметил собеседник агентства.

Во вторник, 22 февраля, спикер МИД РФ Мария Захарова в Telegram заявила, что Москва эвакуирует сотрудников российских дипломатических ведомств с территории Украины.

"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - подчеркнула она.

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На фото – здание российского посольства в Киеве без национального флага РФ.

Очевидцы публикуют видео отъезда дипломатов.

Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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