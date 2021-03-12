В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ

В компании Glusco заявили, что правоохранители применяли "недопустимые меры".
В сети АЗС Glusco прокомментировали обыски, которые Службы безопасности Украины провела накануне в офисах и на объектах компании (которую связывают с Виктором Медведчуком).
Как говорится в сообщении пресс-службы Glusco, уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, якобы с ними "никоим образом не связано".
Кроме того, в компании утверждают, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО Альтернатив Энерджи Сорес Компани, "не связанных с Glusco ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".
В то же время в Glusco заявили, что правоохранители применяли недопустимые меры "местами применяли физическую силу и изъяли технику".
Кроме того, в Glusco также отвергают обвинения в уклонении от уплаты налогов.
В компании добавили, что обыски проводились на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО Глуск Ритейл.
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Отметим, ранее в расследовании программы Гроші шла речь о том, что Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".
Обыски в сети АЗС Glusco
- Ранее правоохранители провели масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций, которые в "тени" реализовали некачественное топливо.
- Правоохранители установили, что организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли около 240 млн грн ущерба.
- Прошло более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.
- Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).