В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ

Обыски СБУ прокомментировали в компании Glusco/ ssu.gov

В сети АЗС Glusco прокомментировали обыски, которые Службы безопасности Украины провела накануне в офисах и на объектах компании (которую связывают с Виктором Медведчуком).

Как говорится в сообщении пресс-службы Glusco, уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, якобы с ними "никоим образом не связано".

Кроме того, в компании утверждают, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО Альтернатив Энерджи Сорес Компани, "не связанных с Glusco ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".

В то же время в Glusco заявили, что правоохранители применяли недопустимые меры "местами применяли физическую силу и изъяли технику".

Кроме того, в Glusco также отвергают обвинения в уклонении от уплаты налогов.

В компании добавили, что обыски проводились на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО Глуск Ритейл.

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Отметим, ранее в расследовании программы Гроші шла речь о том, что Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".

Обыски в сети АЗС Glusco