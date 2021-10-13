В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

Мужчину два часа возили в скорой по больницам / УНИАН

В Черновицкой области в автомобиле скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии. Мужчине в двух больницах отказали в госпитализации, сообщает ТСН.

72-летний мужчина впал в диабетическую кому и родственники немедленно вызвали скорую помощь, которая повезла пациента в Сторожинецкую больницу. Однако, там сказали, что помочь не могут, ведь заведение ковидное и реанимация заполнена.

Поэтому медики отправились за 25 километров в областную больницу. Но там из-за пандемии больного направили в другое заведение. Мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии, умер по дороге в третью клинику. Его два часа возили по разным больницам. Сейчас в областном департаменте здравоохранения выясняют, кто виноват в смерти пациента.

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По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, мужчину пытались реанимировать, но ничего не помогло.

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"Сейчас есть такие обострения состояний, что предоставить качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в условиях стационара. В стационар не приняли. Аргумент-то, что сейчас эта больница ковидная", — рассказал он.

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