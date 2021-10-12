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В Польше в хостеле при странных обстоятельствах умерла 51-летняя украинка

12 октября 2021, 07:22
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В польской полиции не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен. Ведется расследование.

Польша, полиция
В польском хостеле умерла украинка / Reuters

В одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

Как сообщил пресс-офицер штаба уездной полиции в Стараховице Павел Кусяк, утром в экстренные службы позвонили с одного из хостелов в Стараховице. 51-летняя украинка не подавала никаких признаков жизни. На место инцидента выехала скорая помощь, но женщину не удалось спасти, передает Polsat News.

На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры.

"Возможно, кто-то мог способствовать смерти женщины. В этом случае будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", — отметил Кусяк.

Читайте также"Хотел защитить семью": зверски зарезавший 7-летнего сына в Польше украинец рассказал о мотивахОкружная прокуратура в Стараховице пока не предоставила детальной информации об инциденте. Тело женщины было передано на вскрытие.

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Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше

В июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

Невеста погибшего Сузанна Водоливова рассказала о последних часах его жизни.

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Спустя две недели после смерти в Украину доставили тело Дмитрия Никифоренко. Родители погибшего рассказали, что на лицо Дмитрия было нанесено очень много грима. Им не дали даже обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания.

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