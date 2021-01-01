Были дети и беременные: в Славском с застрявшего подъемника сняли туристов

Работы продолжались на протяжении нескольких часов.
На курорте Славское Львовской области 1 января спасатели в течение пары часов снимали всех застрявших на канатной дороге туристов. Люди находились на высоте при достаточно низкой температуре воздуха.
"Всего на подъемнике находилось 74 человека. Температура воздуха 1 градус тепла. По состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с кресельного подъемника сняли всиx 74 человека, из них 13 детей и 3 беременные женщины. Работы завершены", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что привлекались 16 человек личного состава и две единицы техники. Также дополнительно были направлены 11 человек личного состава и 2 единицы техники 2-го специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча.
Спасателям удалось без происшествий спустить на землю 74 туриста, среди которых были 13 детей и три беременные женщины.
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ЧП на горнолыжном курорте в Славском
Напомним, 1 января на горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района произошло ЧП – вышла из строя трансформаторная подстанция, в результате чего произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).
По информации, канатная дорога с 32 туристами внезапно остановилась из-за неисправности, люди зависли в воздухе, некоторые находились на высоте 20 метров.
Все они провели в состоянии страха около двух часов, пока их не сняли спасатели.