В Слуге народа хотят поднять пошлины на услуги на нотариусов в 100-500 раз

Законом, который подал в Раду "слуга народа" Гетманцев, предусматривается гигантское повышение пошлин на самые популярные услуги, оказываемые нотариусами.
В повестке пленарного заседания украинского парламента 2 февраля зарегистрированы два законопроекта от нардепов из президентской политсилы Слуга народа, которые предусматривают многократное повышение государственных пошлин за услуги нотариусов. Документы к проектам опубликованы на официальном сайте Рады.
Первый законопроект, №3236-1, авторства нардепа Данила Гетманцева, предлагает повысить пошлины так:
- за удостоверение подписи государственными нотариусами ‒ в триста раз.
- за оформление доверенности на пользование имуществом для родственников – в триста тридцать три раза.
- За пошлину на доверенность управления автомобилем в сто раз для близких родственников и в пятьдесят раз ‒ для иных граждан Украины
- За пошлину на засвидетельствование нотариусом подписи ‒ в пятьсот раз.
Второй законопроект №3236, авторства нардепа Сергея Демченко, предлагает гораздо менее масштабные повышения цен. В документе за засвидетельствование подписи у государственных нотариусов хотят увеличить пошлину в пятьдесят раз, а за оценку верности копий документов ‒в сто раз. Причем именно этот документ зарегистрирован как основной.
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Напомним ранее сообщалось:
- Адвокатов и нотариусов с конца апреля 2020 года обязали проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.
- Для проверки используются данные, которые были предоставлены клиентом либо собранные из государственных реестров и остальных открытых источников.
- Соответственно, адвокаты и нотариусы стали участниками списка субъектов первичного финансового мониторинга (наряду с банками, страховыми компаниями, ломбардами, любыми финансовыми учреждениями и т.д.)