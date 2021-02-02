В Слуге народа хотят поднять пошлины на услуги на нотариусов в 100-500 раз

В Слуге народа хотят поднять пошлины на услуги на нотариусов / intalent.pro/

В повестке пленарного заседания украинского парламента 2 февраля зарегистрированы два законопроекта от нардепов из президентской политсилы Слуга народа, которые предусматривают многократное повышение государственных пошлин за услуги нотариусов. Документы к проектам опубликованы на официальном сайте Рады.

Первый законопроект, №3236-1, авторства нардепа Данила Гетманцева, предлагает повысить пошлины так:

за удостоверение подписи государственными нотариусами ‒ в триста раз.

за оформление доверенности на пользование имуществом для родственников – в триста тридцать три раза.

За пошлину на доверенность управления автомобилем в сто раз для близких родственников и в пятьдесят раз ‒ для иных граждан Украины

За пошлину на засвидетельствование нотариусом подписи ‒ в пятьсот раз.

Второй законопроект №3236, авторства нардепа Сергея Демченко, предлагает гораздо менее масштабные повышения цен. В документе за засвидетельствование подписи у государственных нотариусов хотят увеличить пошлину в пятьдесят раз, а за оценку верности копий документов ‒в сто раз. Причем именно этот документ зарегистрирован как основной.

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