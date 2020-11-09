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В Слуге народа оценили скандал с выброшенными на свалку анкетами опроса Зеленского

9 ноября 2020, 14:20

Анкеты для опроса были напечатаны с запасом, рассказали в Слуге народа.

опрос, зеленский
Выброшенные анкеты опроса Зеленского / Фейсбук А.Смолия

В партии Слуга народа прокомментировали скандал с публикацией фото, на которых изображены выброшенные на свалку анкеты опроса, инициированного Владимиром Зеленским.

Как говорится в заявлении СН в Telegram, анкеты были напечатаны с запасом, и на фото могут быть "лишние анкеты".

"Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook видим именно такие, лишние бланки. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на фотографиях четко не видно, что это именно заполненные анкеты с этого опроса.

Также в Слуге народа добавили, что окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Их собираются опубликовать после обнародования официальных результатов местных выборов.

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Напомним, ранее кандидат юридических наук Андрей Смолий опубликовал фото с кипами выброшенных на свалку анкет с "опроса Зеленского".

Пять вопросов Зеленского

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Слуга народа новости Украины опрос Зеленского
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