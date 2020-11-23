В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет

Радуцкий предложил финансировать медицину за счёт сигарет и алкоголя / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий высказал мнение, что финансирование системы здравоохранения возможно при условии выделения 5% ВВП на программу медицинских гарантий, а также поступлений от акцизов на спиртные и табачные изделия, игорного бизнеса и приватизации.

"Прежде всего это выполнение закона 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Это 5% ВВП только на пакет государственных финансовых гарантий… Если считать по закону, только НСЗУ в следующем году должна получить 225 млрд грн. Тогда будут правильно рассчитаны пакеты", — сказал Радуцкий на форуме Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс.

Политик подчеркнул, что приоритетно финансирование системы здравоохранения может происходить за счет поступлений от акциза на спиртные напитки и табачные изделия за счет значительного увеличения стоимости.

Читайте также"Денег нет": эксперт назвал потери Украины от жесткого локдауна"Введение отдельного акциза на крепкие спиртные напитки — дополнительный акциз, который будет направлен только на здравоохранение, он должен быть адресным. Дополнительный акциз на табачные изделия, включая электронные сигареты, вейпы и все прочее. Мы считаем, что пачка сигарет должна стоить в Украине по меньшей мере 200 грн. Если все-таки лобби табачное не будет сильно вмешиваться, и парламент поддержит, то мы получим дополнительно 6 млрд грн в 2021 году", — сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что, если заработает закон об игорном бизнесе, 25% поступлений от игорного бизнеса должны быть направлены на здравоохранение. По расчетам Радуцкого, это около 1 млрд грн.

По его словам, законопроект, который всё это предусматривает, уже готовится.