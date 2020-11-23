В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет

Депутат советует продавать сигареты по 200 грн за пачку.
Депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий высказал мнение, что финансирование системы здравоохранения возможно при условии выделения 5% ВВП на программу медицинских гарантий, а также поступлений от акцизов на спиртные и табачные изделия, игорного бизнеса и приватизации.
"Прежде всего это выполнение закона 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Это 5% ВВП только на пакет государственных финансовых гарантий… Если считать по закону, только НСЗУ в следующем году должна получить 225 млрд грн. Тогда будут правильно рассчитаны пакеты", — сказал Радуцкий на форуме Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс.
Политик подчеркнул, что приоритетно финансирование системы здравоохранения может происходить за счет поступлений от акциза на спиртные напитки и табачные изделия за счет значительного увеличения стоимости.
Читайте также"Денег нет": эксперт назвал потери Украины от жесткого локдауна"Введение отдельного акциза на крепкие спиртные напитки — дополнительный акциз, который будет направлен только на здравоохранение, он должен быть адресным. Дополнительный акциз на табачные изделия, включая электронные сигареты, вейпы и все прочее. Мы считаем, что пачка сигарет должна стоить в Украине по меньшей мере 200 грн. Если все-таки лобби табачное не будет сильно вмешиваться, и парламент поддержит, то мы получим дополнительно 6 млрд грн в 2021 году", — сказал Радуцкий.
Нардеп добавил, что, если заработает закон об игорном бизнесе, 25% поступлений от игорного бизнеса должны быть направлены на здравоохранение. По расчетам Радуцкого, это около 1 млрд грн.
По его словам, законопроект, который всё это предусматривает, уже готовится.
Кабинет министров Украины 13 октября принял решение о продлении карантина на территории страны до 31 декабря. При этом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации профилактические меры были ужесточены.
11 ноября правительство отменило разделение страны на эпидемиологические зоны и установило карантин выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в Украине запрещена работа заведений общепита и торгово-развлекательной сферы.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль 21 ноября заявил, что правительство в первую очередь будет изучать показатели карантина выходного дня. Если профилактика на выходных не сработает, власть может перейти к обсуждению тотального локдауна.
В Минздраве назвали надежный способ, как избежать жесткого локдауна.