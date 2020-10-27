В СН объяснили, почему украинцы не поддержали пункт о Донбассе в опросе Зеленского

Опрос от президента Зеленского / УНИАН

Вопрос во всеукраинском опросе президента Зеленского 25 октября о создании свободной экономической зоны на Донбассе получил меньше всего поддержки украинцев (46,7 % респондентов) по причине недостаточной осведомленности людей о ней.

Именно такое мнение озвучил нардеп от президентской политсилы Василий Мокан в эфире канала Украина 24. По мнению народного избранника, такое количество народной поддержки идею о СЭЗ на Донбассе было для него прогнозируемым.

"Я вижу здесь две причины. Для меня было прогнозируемо, что этот вопрос разделит украинское общество в определенной пропорции. Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно. На мой взгляд, такие инициативы требуют очень серьезной, системной и детальной информационной политики и разъяснительной работы", — заявил Мокан.

Как считает нардеп, вторая причина того, что украинцы в целом не поддержали идею о СЭЗ на Донбассе ‒ респонденты опасаются прецендента и последующего "парада инициатив" из других регионов.

"Я как выходец из Западной Украины, из Прикарпатья, знаю, что между собой люди говорят — а почему отдельным регионам должны быть какие-то привилегии, создаваться отдельные зоны. Не будет ли потом "парада инициатив" из других регионов. Я понимаю специфику Донбасса, понимаю, что есть территории, оккупированные Россией, но это инструмент довольно дискуссионный, даже среди народных депутатов нет однозначной позиции", ‒ подытожил Мокан.

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