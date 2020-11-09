В СНБО спрогнозировали, есть ли ядерная угроза от России для Украины

Алексей Данилов / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны Украины видят новую и сильную потенциальную угрозу от российских войск, которая официально связана с захваченным РФ в 2014 году полуостровом Крым.

Об этом заявил секретарь Алексей Данилов в комментарии порталу Крым. Реалии. Он считает, что Москва уже в ближайшем будущем решится на размещение в захваченном Крыму ядерного оружия.

По словам Данилова, на данный момент еще не зафиксировано наличие российских ядерных боеголовок на полуострове. Однако ракеты, способные нести такие боеголовки, находятся там с 2016 года.

"То, что там может быть ядерное оружие — такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", — отметил Данилов.

Кроме того, как считает экс-министр обороны Андрей Загороднюк, российское командование стремится доминировать во всем Черноморском регионе. Также захваченный Крым также стал платформой для воплощения планов на Ближнем Востоке.

"И до сих пор весьма успешно. Они увеличивают флот и наращивают вооруженные силы внутри Крыма, поэтому продолжаются дискуссии о ядерном оружии на полуострове", — подытожил он.

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