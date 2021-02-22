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В Спортмастере отвергли санкции Зеленского и продолжают работать

22 февраля 2021, 14:55
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По словам руководителя украинского представительства компании Людмила Кныш, на данный момент нет веских поводов для ограничения работы Спортмастера.

Спортмастер
В Спортмастере отвергли санкции Зеленского / pravda.if.ua

Сеть магазинов Спортмастер в пределах Украины продолжит работать ‒ даже несмотря на включение головной компании Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список СНБО. Об этом заявила руководитель украинского представительства компании Людмила Кныш в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – сказала она.

По словам Кныш, на данный момент нет веских поводов с основаниями для ограничения работы компании, и потому украинский Спортмастер продолжит работу правовом поле.

"Сегодня магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось:

СНБО санкции Владимир Зеленский новости Украины Спортмастер
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