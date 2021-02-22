В Спортмастере отвергли санкции Зеленского и продолжают работать

По словам руководителя украинского представительства компании Людмила Кныш, на данный момент нет веских поводов для ограничения работы Спортмастера.
Сеть магазинов Спортмастер в пределах Украины продолжит работать ‒ даже несмотря на включение головной компании Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список СНБО. Об этом заявила руководитель украинского представительства компании Людмила Кныш в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – сказала она.
По словам Кныш, на данный момент нет веских поводов с основаниями для ограничения работы компании, и потому украинский Спортмастер продолжит работу правовом поле.
"Сегодня магазины "Спортмастер Украина" продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц, которых государство обвиняет в финансировании терроризма на Донбассе. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, Zik и 112 Украина Тараса Козака Наталья Лавренюк.
- Также под санкции попала сеть розничной торговли Спортмастер, которая зарегистрирована в Сингапуре. Ограничения останавливают разрешение на работу магазинам на территории Украины.