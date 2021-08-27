В США назвали главные ожидания от встречи Зеленского и Байдена

Джо Байден и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

О том, чего ожидать от встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Переговоры лидеров двух стран коснуться проблем в области безопасности, экономики и реформ, сообщила она РБК-Украина.

По словам временной поверенной в делах США в Украине, стороны много работали, чтобы сделать содержательной эту поездку, которая "заложит основу партнерства" между странами в будущем

"Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ", – добавила Квин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом.

Реклама

Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.