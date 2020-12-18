В столице повредили Стеклянный мост - кого подозревают

Вандалы повредили мост в Киеве

Сегодня в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятной причиной такого повреждения ыл вандализм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) и информирует, что сейчас участок с поврежденным стеклом огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения.

"Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.

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