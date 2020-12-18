В столице повредили Стеклянный мост - кого подозревают

Ремонтные работы выполнит подрядчик, деньги из бюджета.
Сегодня в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятной причиной такого повреждения ыл вандализм.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) и информирует, что сейчас участок с поврежденным стеклом огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя.
Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения.
"Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.
Авария на Шулявском мосту - что было ранее:
- 15 декабря на Шулявском мосту, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение транспорта во все четыре стороны было остановлено, а в целом в городе произошел транспортный коллапс.
- Движение по Шулявскому мосту вновь было открыто (после реконструкции) 28 декабря 2019 года. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.
- По словам Виталия Кличко, все восстановительные работы будут проведены за счет генерального подрядчика реконструкции Шулявского моста. Кроме того, столичные коммунальщики планируют подать в суд.
Автор: Екатерина Трохимчук