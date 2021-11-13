В тернопольском лесу 30 лет одиноко живет мужчина с высшим образованием

Ярослав живет в лесу 30 лет / Новая тернопольская газета

В Тернопольской области нашли отшельника – в лесу между селами Кобзаревка и Игровица уже 30 лет живет Ярослав. Сейчас ему 81 год, а в лес он перебрался еще до развала СССР, так как был убежден, что империя распадется, а в такой обстановке ему будет проще пережить сложные 90-е. При этом у него есть высшее образование и за свою жизнь он успел повидать мир - побывал во многих странах.

Как сообщает "Новая Тернопольская газета", Ярослав родился в 1940 году. Сначала учился в сельскохозяйственном техникуме. В 1959 году отправился служить в советскую армию. Мужчина, будучи на службе, объехал полмира. Ярославу предлагали остаться в Москве, но он отказался. Он вернулся домой. Сначала мужчина учился в Тернопольском политехническом институте, затем перевелся во Львов.

"Не вспомню, в каком году окончил институт, но помню, что наш выпуск первый не сдавал научный коммунизм. Это радовало! К сожалению, все мои дипломы сгорели. Как и сгорели водительские права мотоциклиста, тракториста", — рассказал о наболевшем Ярослав.

Он также поведал журналистам, что у него было две жены, однако обе уже скончались. Детей у них не было.

"В лес перебрался еще до распада Советского Союза. Черешни, яблони, сливы — все это я насадил. Купил здесь старый дом за 300 или 400 рублей, предыдущие владельцы переехали в Тернополь. В городе тогда было легче. Но я не хотел того добра, потому что понимал, что советская империя посыплется, что будет тяжело", — вспомнил мужчина.

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Ярослав говорит, что сейчас с людьми редко общается. Также он изредка посещает село, уверяет, что ему это не нужно, потому что у него есть свои продукты.

"В конце прошлого года недоброжелатели подожгли мне дом. Корову избили, две козы собаки загрызли... Все мое имущество сгорело, остался без одежды, без одеяла, подушки... Как-то дозимовал в руинах. Грелся у огня. А еще надо было присмотреть корову, быка. Но мир не без добрых людей. Недавно мне привезли вагончик, буржуйку, так теперь буду греться", — говорит Ярослав.

Теперь Ярослав живет в вагончике / Новая тернопольская газета

Мужчина добавляет, что он не особо знает последние новости, потому что его радио сгорело.

"Украина сейчас в состоянии войны. Президент у нас — комик Зеленский. А был — Порошенко. Я еще при советской власти ходил голосовать. А из леса меня никто не звал. Кому нужен мой голос? Я всю жизнь мечтал, чтобы была Украина, думал, что будет лучше, но пока нет просвета. Не надеюсь на власть. Моя кормилица — корова. А о вирусе что-то слышал от людей, но в лесу такого нет", — отмечает мужчина.

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Сейчас мужчина сожалеет, что никого из родных нет.

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