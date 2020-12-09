В Тернопольской области упал самолет, есть жертва

В результате катастрофы погиб пилот. На месте аварии работают спасатели.
В Тернопольской области сегодня, 9 декабря, произошла авиакатастрофа - упал легкомоторный самолет.
По информации пресс-службы ГСЧС, в результате аварии погиб один человек.
Отмечается, что падение произошло вблизи села Золотая Слобода Козовского района. В результате падения пилот погиб. Больше жертв нет.
Других деталей катастрофы не сообщается. На месте работают пять сотрудников ГСЧС и одна единица спецтехники.
- Как ранее писал Главред, в Киевской области возле села Гоголев сегодня упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
Автор: Екатерина Трохимчук