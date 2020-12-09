В Тернопольской области упал самолет, есть жертва

В Тернопольской области сегодня, 9 декабря, произошла авиакатастрофа - упал легкомоторный самолет.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате аварии погиб один человек.

Отмечается, что падение произошло вблизи села Золотая Слобода Козовского района. В результате падения пилот погиб. Больше жертв нет.

Других деталей катастрофы не сообщается. На месте работают пять сотрудников ГСЧС и одна единица спецтехники.