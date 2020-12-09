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В Тернопольской области упал самолет, есть жертва

9 декабря 2020, 19:20

В результате катастрофы погиб пилот. На месте аварии работают спасатели.

В Тернопольской области упал самолет, есть жертва

В Тернопольской области сегодня, 9 декабря, произошла авиакатастрофа - упал легкомоторный самолет.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате аварии погиб один человек.

Отмечается, что падение произошло вблизи села Золотая Слобода Козовского района. В результате падения пилот погиб. Больше жертв нет.

Других деталей катастрофы не сообщается. На месте работают пять сотрудников ГСЧС и одна единица спецтехники.

  • Как ранее писал Главред, в Киевской области возле села Гоголев сегодня упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.
  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

ГСЧС Авикатастрофа самолет крушение Тернопольская область
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