В Украине еще один город из "красной" зоны взбунтовался против карантина

Местные власти в Украине бунтуют против карантина / УНИАН

В Коростене Житомирской области, который отнесен к "красной" зоне карантина, не будут останавливать движение общественного транспорта, несмотря на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом УНИАН заявил начальник отдела здравоохранения Коростенского городского совета Николай Заец.

"Мы онлайн участвовали в заседании Государственной комиссии, где просили, чтобы нам не останавливали общественный транспорт. В устной форме нам это было обещано", - сказал он.

По его словам, в Коростене школы с понедельника 19 октября переходят на дистанционное обучение, а с 22-го числа в городе объявляются каникулы. В то же время дошкольные учебные заведения продолжат работу.

Он также сообщил, что на сегодня в инфекционном отделении городской больницы, которое предусматривает 100 койко-мест, лежат 70 пациентов с COVID-19.

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Напомним, с 19 октября город Коростень и 5 районов Житомирской области попали в "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. В остальных городах и районах области установлен "оранжевый" уровень эпидопасности.