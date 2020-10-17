В Украине еще один город из "красной" зоны взбунтовался против карантина

Инфекционное отделение городской больницы Коростеня заполнено на 70%.
В Коростене Житомирской области, который отнесен к "красной" зоне карантина, не будут останавливать движение общественного транспорта, несмотря на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом УНИАН заявил начальник отдела здравоохранения Коростенского городского совета Николай Заец.
"Мы онлайн участвовали в заседании Государственной комиссии, где просили, чтобы нам не останавливали общественный транспорт. В устной форме нам это было обещано", - сказал он.
По его словам, в Коростене школы с понедельника 19 октября переходят на дистанционное обучение, а с 22-го числа в городе объявляются каникулы. В то же время дошкольные учебные заведения продолжат работу.
Он также сообщил, что на сегодня в инфекционном отделении городской больницы, которое предусматривает 100 койко-мест, лежат 70 пациентов с COVID-19.
Читайте такжеЛяшко назвал условия жесткого локдауна в Украине и рассказал о "красной линии"
Напомним, с 19 октября город Коростень и 5 районов Житомирской области попали в "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. В остальных городах и районах области установлен "оранжевый" уровень эпидопасности.
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.