В Украине из-за непогоды произошло множество ДТП

В Украине произошло множество ДТП / УНИАН

В Украине по состоянию на шесть часов вечера среды 23 декабря, из-за осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители получили 56 сообщений об аварии с погибшими или пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины в Telegram-канале. На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.

В Киеве по состоянию на 18:00 непогода повлекла 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.

Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее: