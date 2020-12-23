В Украине из-за непогоды произошло множество ДТП

В Киеве по состоянию на 18:00 непогода повлекла 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.
В Украине по состоянию на шесть часов вечера среды 23 декабря, из-за осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители получили 56 сообщений об аварии с погибшими или пострадавшими.
Об этом сообщает патрульная полиция Украины в Telegram-канале. На территории Украины зафиксировали уже 1049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.
В Киеве по состоянию на 18:00 непогода повлекла 278 автомобильных аварий. В результате трех аварий пострадали три человека.
Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
- Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
- В травмпункты попали сотни людей.
- Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.
Автор: Екатерина Трохимчук