В Украине из-за войны каждый день погибают двое детей: Елена Зеленская мощно обратилась к Западу

Елена Зеленская мощно обратилась к Западу / ua.depositphotos.com и УНИАН

Елена Зеленская ‒ супруга президента Украины Владимира Зеленского ‒ призвала жителей Европы не забывать о войне и предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе, потому что отказ Кремль воспримет как победу. Об этом первая леди заявила в онлайн-обращении, которое было опубликовано на ее Telegram-канале.

Как говорит Зеленская, каждый день из-за военной агрессии России в Украине погибают двое детей.

"Многие люди за эти почти четыре месяца, сколько продолжается российская агрессия, говорят, что им трудно даже читать новости. Я очень их понимаю. Каждому нормальному человеку, имеющему эмпатию, трудно ежедневно узнавать, как ракеты прилетели в чей-то дом, прямо в комнату, и убили там семью. Трудно читать о расстрелянной колонне с надписью "Дети". Невероятно осознавать, что каждый день в Украине погибают два ребенка", – сказала Зеленская.

Первая леди особо отметила, что жители Украины сейчас всерьез сражаются не только за собственный дом, но и за понятные людям по всему миру ценности, прежде всего – за жизнь и свободу.

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Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала Зеленская.

Позднее первая леди рассказала о том, что их семья с президентом Зеленским, как и огромное количество украинских семьей, сейчас разъединена из-за войны против России

"Он (президент Украины Владимир Зеленский – Главред) живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону", — говорила Зеленская.

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