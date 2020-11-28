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В Украине меняют цвет пассажирских вагонов в поездах

28 ноября 2020, 20:42

Проводники уже оценили обновленный дизайн.

Укрзализныця меняет цвет пассажирских вагонов / Фото: Facebook/Zhmak Volodymyr

Укрзализныця намерена провести масштабную реставрацию вагонов, во время которой будет изменён цвет вагонов пассажирских поездов.

"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и окраску вагонов светлый фон — на темный. Новые цвета — не только красиво, но и практично", — написал на своей странице в Facebook глава УЗ Владимир Жмак.

Уточняется, что новый дизайн вагонов уже презентовали проводникам, и они остались довольны новшеством.

Укрзализныця продолжает ремонт парка вагонов украинских поездов. В частности, меняют поручни, устанавливают камеры, а также монтируют USB-розетки и полочки для мобильных телефонов.

/ Фото: Facebook/Zhmak Volodymyr
/ Фото: Facebook/Zhmak Volodymyr
/ Фото: Facebook/Zhmak Volodymyr

  • Пользователи в комментариях преимущественно поддержали синий обновленный цвет вагонов.

  • Круто! Но синий лучше белый!

  • Синий значительно лучше.

  • Конечно, синий.

  • К синему нужно желтого добавить.

  • Дизайн норм, так сказать, модернизированная классика. Так держать!

  • Синий. Но я бы изменила тон синего, если есть возможность, потому что это немного советский.

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Ранее в компании Укрзализныця приняли решение о возобновлении движение по большинству станций, отнесенных к "красной" зоне карантина.

напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn.Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.

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