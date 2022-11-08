УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине наступает решающий период войны - Буданов

8 ноября 2022, 22:03

Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение, сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / УНИАН

Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли. Как говорит Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, наступает решающий период войны.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - сказал Буданов на встрече с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих победу украинских защитников.

"Враг свиреп и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал он.

Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.

Напомним, российский оппозиционер Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также Гозман считает, что армия Украины уже ведет боевые действия на территории России – в приграничных Курске и Белгороде.

Как полагает оппозиционер, такие действия укладываются в логику войны. В российских городах находятся военные базы, которые периодически уничтожаются.

Читайте также:

война в Украине война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:03

В Украине наступает решающий период войны - Буданов

21:59

Ох и требование: холостяк Топольский рассказал, какой должна быть его девушка

21:44

РФ заплатила Ирану за дроны 140 млн евро и отдала захваченное в Украине западное оружие - Sky NewsВидео

21:35

Брэдли Купер и Ирина Шейк снова завели роман - СМИВидео

21:33

Их никто не любит по-настоящему: имена женщин, которые постоянно страдают от нелюбвиВидео

Реклама
21:18

Украина под защитой: ВСУ уже получили комплексы ПВО NASAMSВидео

21:14

"Это будет экстренный шаг": Шмыгаль поставил точку в вопросе эвакуации жителей КиеваВидео

20:44

ВСУ загонят оккупантов в ловушку и могут освободить Мариуполь до конца 2022 года – генерал СШАВидео

20:42

Небо будет защищено: Италия передаст Украине системы ПВО SAMP-T и Aspide - ReutersВидео

20:38

Битва за Бахмут побила рекорд: Жданов рассказал о жестких бояхВидео

20:10

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:05

"За две недели энергообъекты не восстановим": в ДТЭК заявили, что ситуация со светом улучшится не скороВидео

20:03

На сколько продлят мобилизацию и военное положение в Украине: новые деталиВидео

19:52

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

19:44

Андрей Макаревич поделился остроумным наблюдением о "фекалиях и хороших людях"

19:30

В Оксфорде учился, но ума не набрался: ВСУ ликвидировали 28-летнего российского оккупанта

19:20

Почему не стоит переживать по поводу победы республиканцевмнение

19:17

Силы сопротивления сожгли логово оккупантов под Мелитополем: захватчики прятались в церквиВидео

18:58

Графики отключения будут другими: украинцам рассказали, как будут отключать светВидео

18:57

Лорак выгуляла взрослую дочь в Испании

Реклама
18:37

Ворвется потепление: стало известно, сколько в Украине продлится жарищаВидео

18:35

Наталья Валевская после развода намекнула на новый роман с известным хореографомВидео

18:34

В РФ повестка пришла моряку, который исчез на затопленном крейсере "Москва"Видео

18:23

"Она плюнула мне в лицо": дочь Заворотнюк попала в неприятную ситуацию на отдыхе

18:02

Не влезаете в джинсы - не проблема: 5 способов растянуть их до нужного размера

17:56

Не в чем воевать: КНДР начала шить зимнюю форму армии РФВидео

17:52

"Словесный понос": Ким высмеял запроданца Стремоусова насчет наступления на НиколаевВидео

17:45

"Подразделение на ротации": в ОК "Юг" потроллили россиян из-за "боевых комаров"

17:30

"Сутки-двое без электроэнергии": в Киеве раскрыли худший сценарий блэкаута и эвакуацииВидео

17:27

Умер актер, сыгравший важную роль в "Гарри Поттере"Видео

17:21

Как понять, что ты нравишься парню после первого свидания: 10 главных признаков

17:12

Шакира отсудила детей у мужа-изменщика Пике

17:08

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

17:00

Арестович рассказал, действительно ли США подталкивает Киев к переговорам к Кремлем

16:57

Оккупанты несут огромные потери: в ВСУ назвали три направления на фронтеВидео

16:52

Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закускиВидео

16:50

Помогли ВСУ: оккупанты атаковали ракетами из самолета Су-25 свои же позиции на ДонбассеВидео

16:46

"Надо действовать на опережение": Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетамиВидео

16:44

Джамала рассказала о благотворительных выступлениях и эмоциях от судейства на Нацотборе ЕвровиденияВидео

16:35

"Нет никаких условий": у Лаврова вспомнили "добрую волю" и канючат переговоры с УкраинойВидео

Реклама
16:27

Сможет частично залатать дыры: эксперт рассказал, как Украине поможет импорт электричества из ЕС

16:26

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

16:01

В иранских дронах использовались новые детали из США - разведкаВидео

15:55

Лунное затмение 8 ноября 2022 готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:47

Путин сильно промахнулся: эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войнеВидео

15:20

В Офисе президента рассматривают все сценарии вплоть до блэкаута - Подоляк

15:16

Бунт морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли подробности огромных потерь оккупантовВидео

15:13

"Уже не город-герой": Садальский закатил истерику из-за ОдессыВидео

15:12

Полк Калиновского получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

15:10

Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять