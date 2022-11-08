В Украине наступает решающий период войны - Буданов

Кирилл Буданов / УНИАН

Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли. Как говорит Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, наступает решающий период войны.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - сказал Буданов на встрече с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих победу украинских защитников.

"Враг свиреп и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал он.

Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.

Напомним, российский оппозиционер Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также Гозман считает, что армия Украины уже ведет боевые действия на территории России – в приграничных Курске и Белгороде.

Как полагает оппозиционер, такие действия укладываются в логику войны. В российских городах находятся военные базы, которые периодически уничтожаются.

Читайте также: