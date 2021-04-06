В Украине объявили сборы территориальной обороны / facebook.com/UkrainianLandForces

В южных приграничных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

"С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, выполнению задач теробороны по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - сказано в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Отмечается, что цель сборов – нарастить возможности подразделений теробороны для выполнения определенных им задач.

А основные цели сборов – усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.

В частности:

по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;

выполнению задач по контролю населенных пунктов;

по охране органов государственной власти;

усилению охраны критических объектов, мостов;

несению службы на блокпостах, контролю населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Справка

Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны.

Сегодня в Украине 25 бригад теробороны, в которых значатся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.

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