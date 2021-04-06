В Украине объявили сборы территориальной обороны

Цель сборов – нарастить возможности подразделений теробороны для выполнения определенных им задач, в частности, усиления и защиты гограницы.
В южных приграничных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
"С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, выполнению задач теробороны по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - сказано в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Отмечается, что цель сборов – нарастить возможности подразделений теробороны для выполнения определенных им задач.
А основные цели сборов – усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.
В частности:
- по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;
- выполнению задач по контролю населенных пунктов;
- по охране органов государственной власти;
- усилению охраны критических объектов, мостов;
- несению службы на блокпостах, контролю населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
- борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.
Справка
Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны.
Сегодня в Украине 25 бригад теробороны, в которых значатся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.
Перемещение российских войск – о чем сообщалось ранее:
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля стало известно, что Россия перебрасывает в захваченный Крым 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ("псковские десантники"), которая участвовала в агрессии на Донбассе в 2014 году.
- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Он подчеркнул, что российская армия передвигается по территории РФ как считает нужным и где считает нужным.