В Украине отменили разрешения на нефтегазовые площади из-за санкций СНБО

Профильное ведомство аннулировало специальные разрешения на недропользование (нефтегазовые площади) компаниям, которые попали под санкции СНБО.
Украинская государственная служба геологии и недр аннулировала специальные разрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям ‒ после введения в действие президентом Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Об аннулировании говорится на сайте ведомства.
Решение распространяется на такие нефтегазовые площади:
- Ново-Диканьскую (ООО "Гео Коннект");
- Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро");
- Северно-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест");
- Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео");
- Южно-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс");
- Южно-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи");
- Бирковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост");
- Флеровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл");
- Руновщинскую (ООО "Профи Нафт");
- Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент");
- Дружининскую (ООО "Надра Прайд");
- Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех");
- Зуевскую (ООО "Гео Стенс");
- Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп");
- Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл");
- Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани");
- Майоровскую (ООО "Надрапростир");
- Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль");
- Клюшниковскую площади (ООО "Инфо Гео Тренд").
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Напомним, ранее сообщалось:
- Совета нацбезопасности и обороны 19 марта 2021 года принял решение, согласно которому у 19 компаний (проходящими по делу компании Голден Деррик - ИСТ Юроуп Петролеум) были аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.
- 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения.
- Санкции против всех 19 компаний являются бессрочными. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов фирм за пределы Украины и ограничение либо частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Автор: Дмитрий Видоменко