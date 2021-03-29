В Украине отменили разрешения на нефтегазовые площади из-за санкций СНБО

В Украине отменили разрешения на нефтегазовые площади / Reuters

Украинская государственная служба геологии и недр аннулировала специальные разрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям ‒ после введения в действие президентом Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Об аннулировании говорится на сайте ведомства.

Решение распространяется на такие нефтегазовые площади:

Ново-Диканьскую (ООО "Гео Коннект");

Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро");

Северно-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест");

Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео");

Южно-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс");

Южно-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи");

Бирковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост");

Флеровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл");

Руновщинскую (ООО "Профи Нафт");

Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент");

Дружининскую (ООО "Надра Прайд");

Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех");

Зуевскую (ООО "Гео Стенс");

Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп");

Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл");

Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани");

Майоровскую (ООО "Надрапростир");

Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль");

Клюшниковскую площади (ООО "Инфо Гео Тренд").

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