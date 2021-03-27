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У компаний, которые связывают с Фуксом, заберут лицензии: Зеленский подписал указ

27 марта 2021, 14:46
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У 19 компаний будут аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами. Санкции являются бессрочными.

Зеленский
Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени.

Указ №123/2021 вступает в силу со дня его опубликования. Текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины. Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на его секретаря Алексея Данилова.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны во время заседания одобрил введение санкций против ряда компаний.

Санкции против всех 19 компаний являются бессрочными. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов фирм за пределы Украины и ограничение либо частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

В указе также говорится о приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулировании или приостановке действия специальных разрешений на пользование недрами, а также лицензий и других разрешений.

Документ, подписанный Зеленским, предусматривает полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.

Речь идет о максимальных ограничительных мерах в отношении компаний Гео Коннект, Глобал гео инвест, Транс Сет Гео, Геопост, Гео Вертикаль, Геотаргет, Надра прайд, Геофорс, Геостенс, Надра Вест Груп, Бестоилкомпани, Надрапростир, Инфогеотренд, Эджинмарка, Екогазальянс, Эпивал Энерджи, Профиннафт и Бест Гео Тех.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщал в Telegram, что указанные компании входят в группу, которая принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу. Они имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, ранее принадлежавших компании Голден Деррик.

В свою очередь, пресс-служба Павла Фукса заявила, что что компании, которые попали под санкции СНБО 19 марта и которые занимаются добычей недр в Украине, не принадлежат бизнесмену.

"Ни одна не принадлежит мне прямо или косвенно, в чем вы можете лично убедиться, воспользовавшись порталом Министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

Какие еще указы подписал Владимир Зеленский:

  • 27 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы президента Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
  • Позже президент объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ.
СНБО санкции Владимир Зеленский Сергей Лещенко Павел Фукс новости Украины
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