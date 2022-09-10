В Украине построят трехуровневую систему ПВО/ПРО: Резников подвел итоги Рамштайна-5

В Украине выстроят новую систему ПВО / АрміяInform

По результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, фокусом обсуждения стали слова sustain, long-term и training. Как пишет он в Facebook, рост масштабов помощи, а также успешные действия сил обороны Украины оказали существенное влияние на приоритеты.

"Во-первых, наряду с наращиванием объемов поставки оружия встает вопрос его ремонта и обслуживания. Это запчасти, ремонтная база, специалисты. Во-вторых, страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены", - отметил министр обороны.

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В то же время для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо совершить успешные контрнаступления, как подчеркнул Резников. Для этого, по его словам, силы обороны Украины, в первую очередь – ВСУ – должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Начались подвижки в сфере ПВО/ПРО. Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным", - написал министр обороны.

По его словам, уже прилагаются последовательные усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину.

Напомним, ранее Резников заявил, что не берется прогнозировать, когда закончится война в Украине, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед Вооруженных сил на фронте россияне начнут бежать.

Отвечая на вопрос о том, придется ли украинцам воевать долго, Резников сказал: "У меня как раз другое чутье (что воевать придется недолго, – ред.)".

Ранее Резников заявил, что не берется прогнозировать, когда закончится война в Украине, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед Вооруженных сил на фронте россияне начнут бежать.

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