УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине построят трехуровневую систему ПВО/ПРО: Резников подвел итоги Рамштайна-5

10 сентября 2022, 15:59

Специалисты ВСУ заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T.

ПВО Украина
В Украине выстроят новую систему ПВО / АрміяInform

По результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, фокусом обсуждения стали слова sustain, long-term и training. Как пишет он в Facebook, рост масштабов помощи, а также успешные действия сил обороны Украины оказали существенное влияние на приоритеты.

"Во-первых, наряду с наращиванием объемов поставки оружия встает вопрос его ремонта и обслуживания. Это запчасти, ремонтная база, специалисты. Во-вторых, страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены", - отметил министр обороны.

Видео дня

В то же время для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо совершить успешные контрнаступления, как подчеркнул Резников. Для этого, по его словам, силы обороны Украины, в первую очередь – ВСУ – должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Начались подвижки в сфере ПВО/ПРО. Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным", - написал министр обороны.

По его словам, уже прилагаются последовательные усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину.

Напомним, ранее Резников заявил, что не берется прогнозировать, когда закончится война в Украине, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед Вооруженных сил на фронте россияне начнут бежать.

Отвечая на вопрос о том, придется ли украинцам воевать долго, Резников сказал: "У меня как раз другое чутье (что воевать придется недолго, – ред.)".

Ранее Резников заявил, что не берется прогнозировать, когда закончится война в Украине, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед Вооруженных сил на фронте россияне начнут бежать.

Читайте еще:

ПВО Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:59

В Украине построят трехуровневую систему ПВО/ПРО: Резников подвел итоги Рамштайна-5

15:44

Когда полезнее всего пить кофе и какие правила нужно знать

15:15

"Надо остановиться": эксперт дал тревожный прогноз по контрнаступлению ВСУВидео

14:52

7 женских имен, которые говорят о склочном и тяжелом характере дамы

14:33

Прорвали оборону РФ: на Херсонщине ВСУ освободили новые территорииВидео

Реклама
14:29

Возврат Крыма Украине и расширение НАТО: Подоляк назвал главные "цели" России в войнеВидео

14:00

Минус 400 оккупантов и 100 единиц техники: ВСУ устроили мощную "бавовну" в оккупированной Кременной

13:56

Инфраструктуру в Крыму есть кому уничтожать: Подоляк рассказал о смене настроений на полуостровеВидео

13:22

Армия Украины приближается к освобождению Изюма - бойцы ВСУВидео

13:21

"Воевать осталось недолго": Резников заявил, что еще несколько побед – и россияне будут убегать

13:00

Гороскоп на завтра 11 сентября 2022: Львам – важная встреча, Весам – ссора, Козерогам – поездкаВидео

12:52

Как будет выглядеть первая темнокожая Русалочка: Disney показал тизер

12:47

Чарльза III провозгласили британским королемВидео

12:39

Террорист Гиркин заговорил о поражении войск РФ на Харьковщине

12:32

Освобождение Купянска – сильный удар для РФ, ВСУ застали врага врасплох – разведка БританииВидео

12:07

Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

12:01

Стивен Кинг обрадовался успехам ВСУ и восхищенно выругался

11:50

Чтобы освободить всю Украину, нужно поставить в четыре раза больше вооружений - генералВидео

11:50

Провозглашение нового короля Великобритании: смотреть онлайнВидео

11:45

Путин будет отстранен от власти, а Россию ждет распад с парадом суверенитетов – РезниковВидео

Реклама
11:20

Как отстирать чернила с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи даже от старых пятен

11:00

Ракеты, вертолеты, беспилотники: ВСУ за 3 дня уничтожили техники оккупантов на 150 млн долларов

10:59

Семейная драма: Принц Чарльз запретил везти Меган Маркл к умирающей Королеве

10:58

Гороскоп на сегодня, 10 сентября 2022: Львам – опасность, Стрельцам – деньги, Рыбам – разочарованиеВидео

10:44

ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины - советница главы Харьковского облсоветаВидео

10:28

Война в Украине перешла в новую стадию: Жданов объяснил, что будет дальшеВидео

10:24

Офицер-эксперт назвал новые направления, где ВСУ могут пойти в контрнаступление

10:15

Придумала оригинальный способ: Анджелина Джоли специально развалила брак Питта и Энистон

10:04

С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

09:56

Местные радостно встречали арбузами: в Сети сообщили об освобождении важного села под Херсоном

09:49

ВСУ освободили 2500 квадратных км на Харьковщине и могут окружить Изюм - ISWВидео

09:20

Должны быть готовы воевать: Резников жестко высказался о разрешении на выезд мужчинам за границу

09:12

Армия РФ проигрывает на поле боя в Украине, поэтому Путин шантажирует Европу газом - БлинкенВидео

09:01

Просто ли снять квартиру сегодня: что на самом деле происходит с рынком аренды в Украине

08:58

Отползайте, россияне, домой: вы смогли, вы это сделалимнение

08:35

"Эти новости на голову упадут": Арестович заинтриговал загадочной военной помощью от ЗападаВидео

08:29

На Юге ВСУ за сутки уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 9 танков врага

07:41

Генерал ВСУ спрогнозировал, готов ли Путин применить по Украине ядерное оружиеВидео

06:36

Изюм готовится к жесту доброй волимнение

05:30

Врежут заморозки до - 3°: синоптик предупредил о новом "дубаке" и назвал срокиВидео

Реклама
05:20

Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минутВидео

04:40

Известный педиатр поведал, когда обязательно нужно менять подгузники малышам

03:43

"Ходячее безобразие": Волчкова опозорилась, представляя новый клип

03:20

Мощный ураган и холодный ливень: синоптики рассказали, когда Украина поплыветВидео

03:20

Одни проблемы и нелегкая судьба: какие 5 имен самые несчастливыеВидео

02:45

Военный эксперт спрогнозировал грядущие бои ВСУ оккупантов осеньюВидео

02:10

Как сохранить хлеб свежим без морозилки: топ-3 лучших советаВидео

01:38

Сроки освобождения Херсонщины будут известны через неделю - генералВидео

01:05

Женский гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022: Овнам - враги, Тельцам – знаки судьбы, Скорпионам – деньгиВидео

00:51

Приметы на 10 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять