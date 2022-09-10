"Воевать осталось недолго": Резников заявил, что еще несколько побед – и россияне будут убегать

Резников считает, что армия РФ. скоро будет спасаться бегством / Фото informnapalm.org, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не берется прогнозировать, когда закончится война в Украине, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед Вооруженных сил на фронте россияне начнут бежать.

Отвечая на вопрос журналиста РБК-Украина о том, придется ли украинцам воевать долго, Резников сказал: "У меня как раз другое чутье (что воевать придется недолго, – ред.)".

"Я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и она посыплется", - считает министр обороны.

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По словам Резникова, России нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки поставок. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина (бегства оккупантов – ред.) полетит быстрее".

Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

9 сентября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров. Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление по многим направлениям.

Защитники Украины освободили от российских оккупантов Купянск Харьковской области. Вооруженные силы Украины взяли город под свой контроль и 10 сентября опубликовали фото с украинским флагом.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

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