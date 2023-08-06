В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

Речь идет о запрете на выезд украинским мужчинам еще на три года после окончания боевых действий.

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В МВД призвали считать позицию Денисенко позицией частного лица / коллаж Главред. Фото: Facebook Вадима Денисенко, пресс-служба ГПСУ

Экс-нардеп и эксперт Украинского института будущего Вадим Денисенко, который в свое время был среди советников главы МВД, предложил продолжить запрет на выезд мужчин из Украины еще на три года после завершения войны.

В своем Facebook Денисенко пояснил, что иначе украинцы "не сохранятся как нация".

"Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22, - это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению", - высказался экс-нардеп. видео дня

Эксперт подчеркнул, что из этого правила тоже должны быть свои исключения. Например, выезд за границу по причинам лечения и др.

В комментариях читатели восприняли предложение Денисенко прохладно. Одни оспаривали инициативу аргументами, что некоторым все равно будут избегать закона за крупные взятки. Другие настаивали, что нужно мотивировать людей оставаться в Украине, а не покидать ее.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия.

Что говорят в МВД

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что Вадим Денисенко не является представителем их ведомства, следовательно - выражает только собственную позицию.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", - отметила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева.

Кто может уехать за границу во время войны?

За границу имеют право выезжать военнослужащие на основании лечения и письма Минздрава;

женщины, кроме военнообязанных.

Мобилизация в Украине

Сейчас в ряды ВСУ, согласно положениям об общей мобилизацию на перид войны, призывают мужчин от 18 до 60 лет.

В то же время по мнению ветерана АТО, руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, готовиться к мобилизации должен каждый украинец.

"Достаточно иметь желание и мотивацию. У вас есть уникальная возможность подготовиться с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления или улучшения здоровья, физической подготовки и многого другого. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", - сказал он в интервью BBC в конце июля.

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