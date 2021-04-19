В Украине проведут масштабные учения, возможен особый режим - СБУ

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, ГСЧС и пограничной службы.
Масштабные многоэтапные антитеррористические учения пройдут в большинстве областей Украины. Их проведет Служба безопасности Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.
В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - сообщили в СБУ.
В ведомстве уточнили, что в период учений в отдельных районах может временно вводиться особый режим, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, а также обзор автомобилей.
"СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - добавили в спецслужбе.
Военные учения – о чем сообщалось ранее:
- Российские гибридные войска "ЛДНР" проводят военные учения на Донбассе, о чем свидетельствуют масштабные нарушения размещения вооружений и воинской техники за пределами зон их дислокации. Такие действия могут привести к дальнейшему усилению военного конфликта в регионе, заявили в пресс-службе Операции объединенных сил.
- Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины.