ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе

Россия и боевики "ЛДНР" проводят учения на Донбассе, это может привести к эскалации военного конфликт - штаб ООС / Reuters

Российские гибридные войска "ЛДНР" проводят военные учения на Донбассе, о чем свидетельствуют масштабные нарушения размещения вооружений и воинской техники за пределами зон их дислокации. Такие действия могут привести к дальнейшему усилению военного конфликта в регионе, заявили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.

"Массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ дальше проводят военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", – указано в сообщении ООС.

Отмечается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что шесть гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра российских вооруженных формирований расположены возле населенного пункта Терновое на захваченной боевиками территории с нарушением линии отвода войск.

Помимо этого, военная техника незаконных вооруженных формирований размещена в нарушение договоренностей неподалеку от населенных пунктов Мирное, Терновое, Круглик, Минусинск и Бугаевка.

Мирное – 56 боевых бронированных машин, 21 танк, 11 самоходных артиллерийских установок, а также 10 гаубиц

Терновое – 16 танков

Круглик – 32 танка

Минусинск – 46 боевых бронированных машин, 12 танков, 20 самоходных артиллерийских установок, 7 зенитно-ракетных комплексов и 25 прицепных гаубийц, образец которых не установлен

Бугаевка – 20 танков

Подчеркивается, что российская сторона продолжает препятствовать мониторинговой работе миссии ОБСЕ. Беспилотникам миссии запрещали наблюдение за ситуацией в населенных пунктах Каштановое и Петровское. Кроме того, 1 марта боевики задержали на 5 часов представителей СММ неподалеку от населенного пункта Оленевка.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

Ситуация на Донбассе