ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе

В зоне российско-украинского конфликта на Донбассе фиксируются многочисленные нарушения со стороны боевиков, утверждают в ООС.
Российские гибридные войска "ЛДНР" проводят военные учения на Донбассе, о чем свидетельствуют масштабные нарушения размещения вооружений и воинской техники за пределами зон их дислокации. Такие действия могут привести к дальнейшему усилению военного конфликта в регионе, заявили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.
"Массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ дальше проводят военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", – указано в сообщении ООС.
Отмечается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что шесть гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра российских вооруженных формирований расположены возле населенного пункта Терновое на захваченной боевиками территории с нарушением линии отвода войск.
Помимо этого, военная техника незаконных вооруженных формирований размещена в нарушение договоренностей неподалеку от населенных пунктов Мирное, Терновое, Круглик, Минусинск и Бугаевка.
- Мирное – 56 боевых бронированных машин, 21 танк, 11 самоходных артиллерийских установок, а также 10 гаубиц
- Терновое – 16 танков
- Круглик – 32 танка
- Минусинск – 46 боевых бронированных машин, 12 танков, 20 самоходных артиллерийских установок, 7 зенитно-ракетных комплексов и 25 прицепных гаубийц, образец которых не установлен
- Бугаевка – 20 танков
Подчеркивается, что российская сторона продолжает препятствовать мониторинговой работе миссии ОБСЕ. Беспилотникам миссии запрещали наблюдение за ситуацией в населенных пунктах Каштановое и Петровское. Кроме того, 1 марта боевики задержали на 5 часов представителей СММ неподалеку от населенного пункта Оленевка.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу
Ситуация на Донбассе
- В среду, 3 марта, так называемая "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что боевики получили разрешение открывать "предупреждающий огонь" по позициям украинских войск.
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович заявил, что у российских гибридных войск могут возникнуть из-за этого проблемы. Режим прекращения огня на Донбассе был утвержден в рамках Нормандского формата. Фактически они объявили о своем выходе из договоренностей о перемирии.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия означают попытку России в одностороннем порядке выйти из режима договоренностей по прекращению огня и ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.
- Председатель российской делегации Борис Грызлов, в свою очередь, обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу. Он утверждает, что Киев якобы намеренно срывает режим прекращения огня.