УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе

3 марта 2021, 20:17
Прослушать новость
Остановить

В зоне российско-украинского конфликта на Донбассе фиксируются многочисленные нарушения со стороны боевиков, утверждают в ООС.

АТО, ООС, Донбасс
Россия и боевики "ЛДНР" проводят учения на Донбассе, это может привести к эскалации военного конфликт - штаб ООС / Reuters

Российские гибридные войска "ЛДНР" проводят военные учения на Донбассе, о чем свидетельствуют масштабные нарушения размещения вооружений и воинской техники за пределами зон их дислокации. Такие действия могут привести к дальнейшему усилению военного конфликта в регионе, заявили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.

"Массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ дальше проводят военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", – указано в сообщении ООС.

Отмечается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что шесть гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра российских вооруженных формирований расположены возле населенного пункта Терновое на захваченной боевиками территории с нарушением линии отвода войск.

Помимо этого, военная техника незаконных вооруженных формирований размещена в нарушение договоренностей неподалеку от населенных пунктов Мирное, Терновое, Круглик, Минусинск и Бугаевка.

  • Мирное – 56 боевых бронированных машин, 21 танк, 11 самоходных артиллерийских установок, а также 10 гаубиц
  • Терновое – 16 танков
  • Круглик – 32 танка
  • Минусинск – 46 боевых бронированных машин, 12 танков, 20 самоходных артиллерийских установок, 7 зенитно-ракетных комплексов и 25 прицепных гаубийц, образец которых не установлен
  • Бугаевка – 20 танков

Подчеркивается, что российская сторона продолжает препятствовать мониторинговой работе миссии ОБСЕ. Беспилотникам миссии запрещали наблюдение за ситуацией в населенных пунктах Каштановое и Петровское. Кроме того, 1 марта боевики задержали на 5 часов представителей СММ неподалеку от населенного пункта Оленевка.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

Ситуация на Донбассе

новости России ЛДНР ООС новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропускаЖелающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для УкраиныПорошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины
Следующий материал

Последние новости

21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
21:03
Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала Видео
21:00
Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил
20:58
Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19 Видео
Реклама
20:35
Байден продлил санкции против России из-за Украины Видео
20:33
Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed Видео
20:30
Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе
20:29
В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье Видео
20:17
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
20:03
В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим" Видео
20:03
Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 Видео
19:59
Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов
19:54
На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра Видео
19:39
График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных
19:28
Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"
19:22
Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса Видео
19:12
У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу Видео
19:01
США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия Видео
18:42
Главное игровое событие года E3 2021 официально отменено Видео
Реклама
18:39
Государственная фискальная служба давит на бизнес - адвокат
18:36
В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ Видео
18:26
Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье Видео
18:17
В Словакии в шутку "отдали" России Закарпатье в обмен на Спутник V Видео
18:08
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
18:03
В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси Видео
17:40
Анонсирован новый проект во вселенной "Чужих" в духе Left 4 Dead Видео
17:36
Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому Видео
17:21
Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение Видео
17:00
Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС Видео
16:47
Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox
16:46
Генпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову Видео
16:45
Правительство одобрило экономическую стратегию Украины до 2030 года Видео
16:45
Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку Видео
16:44
Стало известно о сроках возможного визита Байдена в Украину Видео
16:23
Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт Видео
16:21
Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене Видео
16:05
Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска Видео
16:00
Epic Games покупает студию Mediatonic – создателей хитового Fall Guys Видео
15:21
Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос Видео
Реклама
15:20
В Интернете набирает популярность Dispo – необычный аналог Instagram
15:14
В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий Видео
15:07
Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога Видео
15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять