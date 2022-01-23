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В Украине разрешили покупать лекарства за "ковидную тысячу" с 24 января: главные правила

23 января 2022, 23:57

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

лекарства
Купить лекарства за 1000 гривен Зеленского/ pixabay

С 24 января украинские граждане в возрасте от 60 лет, получившие две дозы прививки от коронавируса, смогут воспользоваться программой єПідтримка для приобретения лекарственных препаратов.

Тысячу гривен, которые поступят на специальную банковскую карту, можно будет потратить как в обычных аптеках, так и через интернет-сайты, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль у себя в Facebook.

Он добавил, что к категории лекарств, предусмотренных для оплаты "ковидной тысячей", относятся и те, что требуют рецепта от врача, и без такового.

Как можно потратить 1000 гривен на лекарства

В Минцифры разъясняли, как именно можно распорядиться выплатой от государства за пройденную вакцинацию против COVID-19 украинцам пожилого возраста.

"Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет, а также чтобы вы имели полный курс вакцинации и "зеленый" COVID-сертификат в Дії", – подчеркнул глава ведомства Михаил Федоров.

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На какие услуги можно сейчас потратить "ковидную тысячу"

  • Железнодорожные и авиабилеты по Украине
  • Билеты в театры, кинотеатры, музей и выставочные центры
  • Билеты на концерты
  • Абонементы в тренажерный зал
  • Товары в книжных магазинах.

Как получить "тысячу Зеленского"

Для того чтобы получить денежную помощь за вакцинацию от коронавируса, нужно сделать две прививки утвержденными в Украине препаратами и подать заявку в приложении Дія. Следует оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта и открыть счет. Далее нужно запустить Дію и авторизоваться в приложении. Убедившись в наличии зеленого сертификата, надо зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту, куда поступят деньги.

Читайте также"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарства

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