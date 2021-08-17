В Украине резко упало производство яиц: как это повлияет на цены

В Украине сократилось производство яиц / Pixabay

С января по июль нынешнего года в Украине производство яиц сократилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, сокращение объемов их производства в июле происходило 17 месяцев подряд, начиная с марта 2020 года, говорится в данных Госстата.

В частности, в январе-июле этого было произведено 8,64 млрд штук яиц, что на 14,4% меньше, чем за 7 месяцев 2020 года (более 10 млрд штук). При этом предприятия сократили производство на 24,2%, а хозяйства населения – на 3,1%.

При этом цены на яйца в июле 2021 года выросли на 33% по сравнению с июлем прошлого года.

По данным мониторинга украинских супермаркетов, средняя стоимость десятка яиц составляет около 30 грн, но цены на органические и премиальные яйца могут достигать и 45-50 грн за десяток.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.