Украину накрыла мощная DDoS-атака, которая поразила сайты Рады, Кабмина и МВД

Верховная Рада готовится принять решение о чрезвычайном положении в Украине / Фото Facebook ВР

В Украине фиксировались трудности с доступом к сайтам Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны. Причиной сбоев является мощная DDoS-атака. Сайты уже заработали.

Как сообщает РБК-Украина, 23 февраля в 15:00 произошла кибератака на Украину, вследствие которой перестали работать, или работали со сбоями, сайты ВР, Кабмина, МИД, МВД и Минобороны. Работа сайтов восстановлена.

На Украину обрушилась кибератака

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сделал заявление о том, что на государство примерно с 16:00 обрушилась массовая кибератака. Наблюдаются проблемы с работой ряда сайтов государственных ведомств. Портал Дія работает.

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение Действие успешно преодолевает текущую атаку и продолжает работать стабильно", - сообщил Федоров в своем Telegram-канале.

Напомним, в среду, 23 февраля, в Украине должны ввести чрезвычайное положение. Ранее об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Решение будет приниматься Верховной Радой. Голосование должно состояться вечером.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что серьезных изменений в жизни людей и работе бизнеса из-за ситуации с чрезвычайным положением не будет. Режим ЧП в Украине позволит военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию в стране.

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