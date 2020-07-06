В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше

Украинцы будут платить за газ по-новому / УНИАН

В Украине с 1 июля граждане, у которых не установлен газовый счетчик, получат увеличенные платежки. Новшество связано с повышением нормы потребления газа. Теперь объемы потребления разделили по сезонам, вследствие чего украинцы в холодную пору года заплатят в два раза больше.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью изданию Экономическая правда.

По словам чиновницы, заложенная ранее норма, согласно которой плата зависела от потребления, а многие из-за этого не имели счетчика, не являлась объективной. В судах уже есть случаи, когда инстанции отменяют низкие нормы и возвращают тарифы, в два-три раза превышающие такие нормы.

Уже с 1 июля, утверждает Буславец, около 500 тысяч украинцев получат новые платежки с совершенно другими цифрами.

"Мы сейчас отрабатываем, как урегулировать этот вопрос, чтобы не было негативного влияния от решения суда. Сейчас идут наработки в рамках работы экспертного совета, который был создан в Министерстве. После этого мы будем рассматривать их предложения и принимать решения", - сказала Буславец.

Как теперь украинцы будут платить за газ

В данный момент семья из 3 человек, проживающая в квартире с газовой плитой и центральным отоплением, но без центрального водоснабжения, ежемесячно платит примерно 49 гривен за газ. Согласно новым правилам, с апреля по сентябрь такая семья будет платить уже 64 гривны, а в осенне-зимний период с октября по март – 108 грн. Таким образом, украинцам в ближайшем будущем придется платить в два раза больше.

Как меняется норма потребления газа

Газовая плита:

Норма сейчас – 3,28 куб.м на 1 человека

Норма в период с апреля по сентябрь – 5,2 куб.м на 1 человека; с октября по март – 7,6 куб.м на 1 человека.

Газовая плита, но без горячей воды:

В данный момент – 5,39 куб.м на 1 человека

Норма с апреля по сентябрь – 7,1 куб.м на 1 человека

Норма с октября по март – 12 куб.м на 1 человека

Газовая плита и газовая колонка:

В данный момент – 10,49 куб.м на 1 человека

Норма с апреля по сентябрь – 16,3 куб.м на 1 человека

Норма с октября по март – 27 куб.м на 1 человека.

Напомним, 1 июля 2020 года также вступают в силу тарифы за транспортировку газа. Ряд украинцев столкнутся с подорожанием в своих платежках.