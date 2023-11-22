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В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

Руслана Заклинская
22 ноября 2023, 20:01
Украинцы могут получить водительское удостоверение без обязательного обучения в автошколе.
В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось
Украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Новое постановление, вступившее в силу с 22 ноября, позволяет украинцам получать водительские удостоверения без обязательного прохождения теоретического курса в автошколе. Об этом сообщило МВД Украины.

По данным МВД, вместо стандартного курса водителей, абитуриенты могут самостоятельно подготовиться к теоретическому тесту и сдать его в сервисном центре МВД. Чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно необходимо обратиться в сервисный центр МВД и получить талон записи.

Требуемые документы:

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  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • медицинская справка.

Во время сдачи экзамена, абитуриентам нужно ответить на 20 вопросов за 20 минут, с возможностью сделать не более 2 ошибок. Стоимость такого теста составляет 13 гривен. В случае, если количество ошибок превышает допустимую норму, следующая попытка возможна только через 10 дней.

После успешной сдачи теоретического экзамена, следует обратиться в аккредитованное учебное заведение для проведения практического обучения и получения практических навыков по вождению.

Важные изменения для автомибилистов

Напомним, правительство приняло ряд решений, направленных на модернизацию правил дорожного движения, чтобы они соответствовали стандартам стран ЕС. Одним из ключевых изменений, которое уже вступило в силу, является обязательное включение ходовых огней за пределами населенных пунктов. Также введена новая маркировка для автобусов учебных заведений, а правила перевозки детей теперь стали более жесткими.

Кроме этого, теперь водители могут воспользоваться мобильным приложением "Дия", чтобы заказать замену и доставку вашего водительского удостоверения. Документы доставят путем курьерской службы или их можно будет забрать в отделении "Укрпочты".

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