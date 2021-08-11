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В Украине в мороженом и сыре нашли смертельный яд

11 августа 2021, 21:20
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Опасную добавку нашли и в мягком сыре, который привезли из Турции.

В Украине обнаружили опасные продукты / pixabay

В Черновицкой области в пончиках, мороженом и мягком сыре обнаружили опасное ядовитое вещество.

Как сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Черновицкой области, специалисты обнаружили, что в некоторых продуктах обнаружили этиленоксид. Это органическое химическое вещество, ядовитое для людей и животных.

В частности, яд нашли в жвачке, которую добавляют в мороженое, а также пончиках, поставляемые в Украину из Франции. Также, опасную добавку нашли и в мягком сыре из Турции.

"Уважаемые операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов и потребители. В случае выявления данной несоответствующей продукции в обращении просим немедленно сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области", — подчеркнули в Госпродпотребслужбы области.

Етиленоксид имеет дезинфицирующие свойства, то есть, является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде, что используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов.

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Также является медленно действующим сильным ядом для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Признаки отравления: сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.

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Напомним, накануне в Госпродпотребслужбе сообщили, что в Харькове также обнаружили мороженое с содержанием ядовитого вещества.

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