В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причина

В Украине продолжает дорожать морковь / Tochka.net

В нашей стране вновь подорожала морковь - причина сокращение производства и неблагоприятная погода, сообщает EastFruit.

Известно, что дожди сейчас идут почти по всей Украине и это не позволяет производителям продолжить сбор овощей, в том числе моркови, что способствует дальнейшему росту цен.

Эксперты говорят, что эта ситуация нетипична, поскольку в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимальных значений, а цены остаются достаточно низкими.

В такой ситуации украинским фермерам уже вторую неделю подряд повышают цены на морковь. Сегодня морковь поступает в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Также так высоки цены на морковь ключевые игроки рынка связывают с существенным сокращением производства. В итоге большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение этой продукции на рынке несколько сократилось.

В настоящее время морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.

Согласно данным сайта Минфина, другие овощи также выросли в цене:

картофель - 11,13 грн/кг;

лук белый - 79,90 грн/кг;

огурцы - 72,45 грн/кг;

перец болгарский желтый - 140,90 грн/кг;

помидоры красные - 73,86 грн/кг;

свекла - 13,45 грн/кг;

чеснок - 115,96 грн/кг.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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