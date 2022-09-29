В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причина

Сегодня морковь поступает в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.
В нашей стране вновь подорожала морковь - причина сокращение производства и неблагоприятная погода, сообщает EastFruit.
Известно, что дожди сейчас идут почти по всей Украине и это не позволяет производителям продолжить сбор овощей, в том числе моркови, что способствует дальнейшему росту цен.
Эксперты говорят, что эта ситуация нетипична, поскольку в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимальных значений, а цены остаются достаточно низкими.
В такой ситуации украинским фермерам уже вторую неделю подряд повышают цены на морковь. Сегодня морковь поступает в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.
Также так высоки цены на морковь ключевые игроки рынка связывают с существенным сокращением производства. В итоге большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение этой продукции на рынке несколько сократилось.
В настоящее время морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.
Согласно данным сайта Минфина, другие овощи также выросли в цене:
- картофель - 11,13 грн/кг;
- лук белый - 79,90 грн/кг;
- огурцы - 72,45 грн/кг;
- перец болгарский желтый - 140,90 грн/кг;
- помидоры красные - 73,86 грн/кг;
- свекла - 13,45 грн/кг;
- чеснок - 115,96 грн/кг.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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