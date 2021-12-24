В Украине женщин поставят на воинский учет: сколько заплатят ФОПы и другие граждане за уклонение

С 2022 года украинских женщин с 18 до 60 лет поставят на воинский учет / ua.depositphotos.com

С 2022 года каждая женщина в Украине в возрасте от 18 до 60 лет, относящаяся к определенному перечню профессий, станет военнообязанной и должна будет стать на учет в военном комиссариате.

В случае отказа стать на воинский учет будут налагаться штрафные санкции. Лицо, уплачивающее административное взыскание, и размер штрафа определяется видом занятости женщины.

Для женщин-работниц и их руководителей предусматриваются штрафы в размере 850-1700 грн и 5100-8500 грн соответственно.

Если женщина является самозанятым лицом-предпринимателем (ФЛП), то вся сумма штрафа за непостановку на военный учет должна уплачиваться лично.

Читайте такжеВоинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуК слову, если женщина сменит место работы, то об этом ей нужно будет сообщить в военкомат. Это же касается и места проживания или изменения семейного положения. Для матерей с детьми будет сделана отсрочка.

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В Минобороны говорят, что на военнообязанных женщин будут распространяться те же самые отсрочки, как и на мужчин – учеба, семейные обстоятельства и так далее.

Военнообязанных женщин могут вызвать на военные сборы, а в случае необходимости даже мобилизовать. Но на срочную военную службу женщин призывать не будут.

Кто будет контролировать исполнение приказа

Органы государственной службы Украины по вопросам труда и территориальных центров комплектования социальной политики уполномочены осуществлять контроль и применять административные взыскания в случаях нарушения норм, согласно которым работодатель должен проверять документы женщины о взятии ее на военный учет в военкомате перед началом трудовых отношений с ней.

Как сообщал Главред, Сеть взорвалась мемами из-за решения поставить украинок на воинский учет.

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