В Украину из Европы массово нагрянул птичий грипп

Многие страны мира резко ограничили экспорт украинской продукции птицеводства.
В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа, которая ранее была выявлена в 13 страна Евросоюза, и география распространения увеличивается в геометрической прогрессии.
Как на своей странице в Facebook написала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, уже известная первая область, в которой обнаружили птичий грипп.
"К большому сожалению, волна "птичьего гриппа", которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области", - написала она.
По словам главы Госпотребслужбы, данная внештатная ситуация негативно отразится на экспорте продуктов птицеводства из Украины. В частности, Саудовская Аравия, Молдова, Израиль и ОАЭ уже начали импортировать украинскую продукцию с ограничениями, избегая импорта продукции из зараженной зоны.
Читайте такжеПтичий грипп "проснулся" и атакует ЯпониюОтмечается, что Гонконг, Беларусь, Казахстан ограничили импорт из Николаевской области, а вот ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония ограничили импорт продукции птицеводства со всей территории Украины.
"Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования... После случая в Киевской области переговорной работы значительно прибавится", - написала она.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
Известный врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что гриппом и коронавирусом практически невозможно заразиться и, соответственно, заболеть одновременно.
Американские ученые разработали модель последовательности проявления симптомов, позволяющую отличить COVID-19 от гриппа и других коронавирусных инфекций. Согласно анализу, в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея. Грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.