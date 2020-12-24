В Украину из Европы массово нагрянул птичий грипп

Птичий грипп разбушевался / thekievtimes.ua

В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа, которая ранее была выявлена в 13 страна Евросоюза, и география распространения увеличивается в геометрической прогрессии.

Как на своей странице в Facebook написала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, уже известная первая область, в которой обнаружили птичий грипп.

"К большому сожалению, волна "птичьего гриппа", которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области", - написала она.

По словам главы Госпотребслужбы, данная внештатная ситуация негативно отразится на экспорте продуктов птицеводства из Украины. В частности, Саудовская Аравия, Молдова, Израиль и ОАЭ уже начали импортировать украинскую продукцию с ограничениями, избегая импорта продукции из зараженной зоны.

Читайте такжеПтичий грипп "проснулся" и атакует ЯпониюОтмечается, что Гонконг, Беларусь, Казахстан ограничили импорт из Николаевской области, а вот ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония ограничили импорт продукции птицеводства со всей территории Украины.

"Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования... После случая в Киевской области переговорной работы значительно прибавится", - написала она.