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В Укравтодоре озвучили дату исчезновения пробок на въезде в Одессу

12 сентября 2020, 21:42

Свободный проезд по мосту будет почти через год.

Под Одессой строят мост через Хаджибейский лиман / Фото: Офис президента

Ремонт на мосту через Хаджибейский лиман будет завершен к маю 2021 года, на следующие майские праздники его обещают уже полностью запустить в работу.

Как сообщает УНН, такое заявление сделал глава Укравтодора Александр Кубраков во время осмотра реконструкции моста президентом Владимиром Зеленским.

"Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работает три полосы. До следующих майских праздников мы завершим другую половину, будет шесть полос. Пробок (на въезде - ред.) в Одессу больше не будет", - сказал он.

Руководитель предприятия подчеркнул, что одну половину моста уже полностью завершили, а за зиму намерены завершить вторую.

Зеленский уточнил о весовом контроле на новой конструкции. И получил ответ, что на мосту через Хаджибейский лиман запланировано устроить систему взвешивания в движении под названием WIM.

"Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса - наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно", - отметил Зеленский.

Глава Укравтодора пообещал в ближайшее время начать строительство новой дороги в Одесский порт.

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