В Запорожье открыли стрельбу возле кафе, есть пострадавшие

В Запорожье произошла стрельба

В воскресенье, 29 августа, в городе Запорожье на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В результате стрельбы трое пострадавших госпитализированы. Еще двум врачи оказали помощь на месте происшествия.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле. Сотрудники полиции установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле Chrysler.

В районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба - жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

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Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки Форт. Оружие направлено на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова произошла стрельба. Неизвестный мужчина несколько выстрелил прямо в кафе, а затем скрылся. Впоследствии его задержали копы.