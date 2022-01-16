В Запорожье преподаватель оскандалился и домогался студенток

Колледж в Запорожье / Вгороде

В Запорожье в электротехническом колледже студенты обвинили заведующего кафедрой дизайна в сексуальных домогательствах и сняли на видео разговор, во время которого мужчина сознается в неправомерных поступках.

Соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал Это Запорожье, после чего на преподавателя обратили внимание сотрудники полиции.

Как сообщил Telegram-канал, на камеру сняли разговор студенток с заведующим кафедрой дизайна Виталием Гончаренко.

На видео, которое запечатлели студенты, преподаватель говорит о том, что "пойдет бухать" с надеждой, что к нему приедет некая Снежанна.

На замечание о том, что у девушки есть муж, мужчина заговорил про "дружеский ми**т".

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В поисках свободной спутницы мужчина начал перебирать контакты в телефонной книжке и в какой-то момент нашел там Светлану, которую назвал мамой своей абитуриентки и добавил, что "хотел бы с ней заняться любовью (ред.)".

"Я просто люблю бухнуть и тр****ть какую-то из мам своих студенток", — заявил преподаватель колледжа в разговоре со своими воспитанниками.

Что говорят в полиции

После публикации видео преподавателем заинтересовалась полиция. Об этом говорится на официальном сайте правоохранителей.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку информации по поводу возможных сексуальных домогательств со стороны преподавателя одном из запорожских колледжей. Во внимание также взяли тот факт, что по словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" должностное лицо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновицкой области отец выпускника одного из учебных заведений облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки.

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