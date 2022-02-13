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"В здравом уме": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что он убивать себя не собирается

13 февраля 2022, 12:33

По словам адвокатов Рябчука, его физическое состояние здоровья – удовлетворительное, насколько это возможно в условиях содержания под стражей.

Артемий Рябчук
Адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что он убивать себя не собирается / коллаж УНИАН, фейсбук Д.Монастырского

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который устроил бойню в воинской части 3021 в Днепре и застрелил пятерых людей, понимает характер совершенных им действий и не планирует совершать самоубийство.

Соответствующее заявление Рябчука процитировал его адвокат, представитель ОО "Защита обычных людей" Денис Гордеев во время пресс-конференции в субботу, 11 февраля, сообщает Укринформ.

"Заявляю, что я не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или причинять себе вред. Я нахожусь в здравом уме и хорошей памяти. Понимаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую действительность на данный момент находясь в следственном изоляторе г. Днипра. Любые возможные попытки причинить мне вред будут проявлением действий других лиц против моей воли", – зачитал Гордеев это заявление.

Он также привел слова Рябчука относительно произошедшего: "Ради жизни тех, кто пострадал от дедовщины, ради памяти погибших от этих преступлений, на которых навешивали ярлык самоубийцы, чтобы такие трагедии не повторялись".

Гордеев сообщил, что физическое состояние здоровья нацгвардейца – удовлетворительное, насколько это возможно в условиях содержания под стражей. Это же касается бытовых условий.

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"Он не сидит в холодной яме, не ест хлеб с водой и по голове у него не бегают крысы. Да, он находится в условиях следственного изолятора", – сказал адвокат.

Что касается психологического состояния подзащитного, добавил Гордеев, адвокаты не могут это комментировать.

Гордеев добавил, что сторона защиты до сих пор не получила в полном объеме материалы по этому делу. Адвокаты сообщили, что уже подали более 10 заявлений о совершении ряда нарушений в ходе расследования этого дела.

Адвокат Рябчука, представитель ОО "Защита обычных людей" Тамила Ульянова обратила внимание, что нацгвардейца начали допрашивать сразу после задержания, нарушив его право на защиту. Видео допроса было обнародовано на широкую аудиторию. На допросе, по словам адвоката, ответы ему подсказывают, что можно трактовать как давление на Рябчука.

Стрельба в Днепре

Утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Позже Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответственного заявления.

11 февраля адвокаты нацгвардейца Артемия Рябчука заявили о невиновности солдата, и отметили, что их клиента освободят. По словам адвоката Дениса Гордеева, видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, не является доказательством вины Артемия Рябчука.

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