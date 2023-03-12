"Вагнеровцев" уничтожают "пачками": полковник ВСУ рассказал о боях за Бахмут

Возле Бахмута сейчас есть как подразделения ЧВК "Вагнер", так и кадровые российские военные.

ВСУ в Бахмуте / Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

РФ бросила большие силы на штурм Бахмута Донецкой области, рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол").

В интервью Главреду он пояснил, что в составе оккупантов есть как кадровые военные, так и члены бандформирований ЧВК "Вагнера".

"Там микс. Там однозначно воюют профессионалы. Я вижу, с кем воюю. Сначала были вагнеровцы, и должен признать, что смелости им не занимать, как, в принципе, и кадровым российским военным. Они воюют правильно, по учебникам. Но все равно их там гибнет много, особенно вагнеровцев", — отметил собеседник.

видео дня

Вместе с тем он подчеркнул, что возле Бахмута сейчас есть как подразделения ЧВК "Вагнер", так и кадровые российские военные.

"Там сосредоточено очень много сил врага. Все, что было можно, Россия сейчас бросила именно на Бахмут", — добавил Ильницкий.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей: