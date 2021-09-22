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Вакцинация детей от COVID-19: врач объяснила, есть ли в ней смысл и существуют ли риски

22 сентября 2021, 01:07
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По идее, никаких рисков для детей в случае их вакцинации быть не должно, поскольку вакцина не вмешивается ни в развитие организма, ни в его функционирование.

вакцинация, коронавирус, дети
Вакцинацию детей от коронавируса нужно проводить с осторожностью / Фото Reuters

Вакцинация детей от коронавируса имеет смысл, однако, учитывая украинские реалии и то, что в Украине до сих пор не вакцинированы группы риска, было бы логичным все силы пускать на то, чтобы прививать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Врач объяснила, что основа развития эпидемии – это домашние очаги. При этом именно дети часто являются переносчиками вируса, который протекает у них в бессимптомной форме.

"Но это не означает, что их нужно вакцинировать в первую очередь, ведь в домашние очаги вирус чаще приносят либо дети-подростки, которые ведут активную социальную жизнь, либо взрослые, которые посещают офисы и подолгу находятся в закрытых помещениях. А это, в свою очередь, переносит вирус и на группы риска - бабушек и дедушек, которые могут быть восприимчивы к заболеванию ввиду их возраста", - отметила Сояк.

Читайте такжеКоронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследованиеОна также напомнила, что производители вакцин рекомендуют отложить вакцинацию детей и беременных женщин до окончания клинических испытаний. По словам Сояк, никаких рисков для детей в случае их вакцинации от коронавируса быть не должно, поскольку вакцина никоим образом не вмешивается ни в развитие организма, ни в его функционирование.

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"Нет доказательной базы, что вакцина может негативно повлиять на будущее здоровье ребенка. По правилам проведения исследований и экстренного использования вакцин, вакцинировать эти две группы людей не запрещено, но нужно проводить их вакцинацию с осторожностью, а потому каждая страна может решать вопрос вакцинации детей и беременных на свое усмотрение", - резюмировала эпидемиолог.

Вакцинация детей от коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может перейти к вакцинации детей от коронавируса после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

17 июля в Министерстве здравоохранения сказали, что в Украине появится возможность вакцинировать детей от коронавируса в ходе пятой волны прививочной кампании. Как уточнили в Минздраве, детей в возрасте от 12 до 16 лет планируют прививать вакциной Pfizer и при определенных условиях. Основанием может быть поездка за границу.

В ЕС одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 19 лет от COVID-19 американским препаратом Moderna.

viber
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