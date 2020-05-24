Угрозы и неожиданный враг: новые факты в деле о гибели нардепа Давыденко

Валерий Давыденко / susidy.city

Народный депутат Валерий Давыденко был найден застреленным в своем офисе в Киеве в субботу вечером, 23 мая.

Три основные версии гибели нардепа Давыденко

Кроме самоубийства также рассматривается вариант убийства, инсценированного под суицид и доведение до самоубийства.

"Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей", - рассказал источник издания Апостроф в правоохранительных органах.

В то же время он уточнил, что за день до смерти у погибшего была важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи.

Читайте такжеОпубликованы новые кадры с места гибели нардепа Давыденко: фото 18+"Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано", - отметил собеседник.

Конфликты и угрозы: что известно о врагах Давыденко

Правоохранители предполагают, что нардеп вел сложные переговоры, ему могли угрожать и давить, в том числе используя угрозы ему или семьи, что, соответственно могло склонить его к самоубийству.

Вместе с тем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые нардепа подтверждают наличие у него серьезных конфликтов, которые и могли привести к трагедии.

"У него много врагов. Например - всем известный бизнесмен из окружения Януковича Сергей Курченко. Детали их бизнес споров пока не известны, но мы знаем, как ведут дела такого типа бизнесмены. В деле могут появиться очень подозрительные лица, вполне возможно, что могли поступать угрозы, которые могли довести нардепа до самоубийства", - сказал один из собеседников.

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Или же, как отмечает другой источник, это могло быть хорошо спланированное и профессионально выполненное убийство.

"Открытое окно, кресло в туалете - все это свидетельствует об убийстве и попытке инсинуации самоубийства. Есть, конечно, вопросы видеозаписи, где нет убийцы, но профи могут и здесь сработать так, чтобы не попасть на запись или позже удалить их или отредактировать. Если это так, то убийца профессионал высокого уровня, но почему тогда он оставил кресло в туалете? Сбить с толку следствие?", - отметил знакомый нардепа.

Гость в день смерти: кто приезжал к погибшему нардепу

Как пишет издание Strana.ua, в день гибели Давыденко в его офис приезжал его парламентский коллега и бизнес-партнер Борис Приходько.

Читайте такжеСмерть нардепа Давыденко: всплыли новые деталиПо словам источника, Давыденко приехал в офис днем, несмотря на выходной день. Однако это не вызвало ни у кого подозрений, так как нардеп работал не только в будние дни. Уже ближе к вечеру к нему на встречу приехал его давний соратник Приходько, однако офис оказался закрытым, а сам Давыденко на звонки не отвечал.

Приходько якобы заподозрил неладное и попросил вызвать уборщицу, у которой был ключ от офиса. Та, приехав на место работы, обнаружила Давыденко мертвым.

Криминалисты взяли смывы с ладоней погибшего, чтобы установить, был ли пистолет ему подброшен, либо он застрелился сам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.