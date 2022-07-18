Валит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантов

Взрывы под Херсоном / Telegram

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по складу оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке. Также нашим военным удалось уничтожить вражескую базу в Бериславе.

О точном ударе ВСУ рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань и отметил, что это уже третий удачный удар ВСУ в Новой Каховке.

По его словам, 18 июля ВСУ нанесли настолько мощный удар по складам боеприпасов оккупантов, что детонация длилась с 5 утра и практически до обеда.

Кроме того, около обеда 18 июля в Бериславе на правом берегу Днепра на базе передвижной механизированной колонны (ПМК) на промышленном объекте была уничтожена база оккупантов, где они размещали технику и боеприпасы.

Хлань добавил, что ВСУ нанесли точечные удары по составам россиян, нанеся урон врагу не только в технике, но и живой силе. Он отметил и роль партизанского движения.

Взрывы на Каховской ГЭС

На Каховской гидроэлектростанции, расположенной в 5 км от временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области, раздались взрывы.

Вероятно, по ГЭС "отработали" Вооруженные силы Украины, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Подтверждаю взрывы на Каховской ГЭС. Оккупантам сегодня сложно будет спать", – написал он.

В Сети начали распространять фотографии якобы последствий удара. Одну из таких обнародовали в Тelegram "взгляд Приходько". На фото видно, как над Каховской ГЭС вздымается черный столб дыма.

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Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 10 июля заявил, что ВСУ ударили по воинским частям войск РФ в оккупированном Херсоне. У россиян есть потери личного состава.

Нардеп Алексей Гончаренко 11 июля сказал, что на главу оккупационной "администрации" Херсонщины Владимира Сальдо было совершено покушение. Россияне заявили о предотвращении покушения.

13 июля парламентарий Гончаренко сделал заявление о том, что Сальдо госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.

"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил народный депутат.

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