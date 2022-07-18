Валит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантов

18 июля ВСУ нанесли настолько мощный удар по складам боеприпасов оккупантов.
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по складу оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке. Также нашим военным удалось уничтожить вражескую базу в Бериславе.
О точном ударе ВСУ рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань и отметил, что это уже третий удачный удар ВСУ в Новой Каховке.
По его словам, 18 июля ВСУ нанесли настолько мощный удар по складам боеприпасов оккупантов, что детонация длилась с 5 утра и практически до обеда.
Кроме того, около обеда 18 июля в Бериславе на правом берегу Днепра на базе передвижной механизированной колонны (ПМК) на промышленном объекте была уничтожена база оккупантов, где они размещали технику и боеприпасы.
Хлань добавил, что ВСУ нанесли точечные удары по составам россиян, нанеся урон врагу не только в технике, но и живой силе. Он отметил и роль партизанского движения.
Взрывы на Каховской ГЭС
На Каховской гидроэлектростанции, расположенной в 5 км от временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области, раздались взрывы.
Вероятно, по ГЭС "отработали" Вооруженные силы Украины, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Подтверждаю взрывы на Каховской ГЭС. Оккупантам сегодня сложно будет спать", – написал он.
В Сети начали распространять фотографии якобы последствий удара. Одну из таких обнародовали в Тelegram "взгляд Приходько". На фото видно, как над Каховской ГЭС вздымается черный столб дыма.
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Ситуация в Херсонской области
Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 10 июля заявил, что ВСУ ударили по воинским частям войск РФ в оккупированном Херсоне. У россиян есть потери личного состава.
Нардеп Алексей Гончаренко 11 июля сказал, что на главу оккупационной "администрации" Херсонщины Владимира Сальдо было совершено покушение. Россияне заявили о предотвращении покушения.
13 июля парламентарий Гончаренко сделал заявление о том, что Сальдо госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.
"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил народный депутат.
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