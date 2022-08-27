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"Вата в центре Киева": в столице продавщица аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском

27 августа 2022, 16:03

Языковой скандал вспыхнул в Аптеке оптовых цен на улице Васильковской в центре столицы. Фармацевты отказались продавать лекарства и "прикрывались" ВСУ.

Сотрудница аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском языке
Сотрудница аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском языке / Фото facebook.com/soloviova.nataly

В одной из столичных аптек разгорелся скандал из-за того, что сотрудница отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. При этом фармацевт обвинила посетительницу в "войне против собственного народа" и отказалась продавать ей лекарства.

Инцидент произошел в Аптеке оптовых цен на улице Васильковской в центре столицы. Киевлянка Наталья Соловьева рассказала о том, что произошло, в соцсети Facebook.

"Захожу вот я в аптеку, и передо мной девушка заказывает термометр на украинском, фармацевт отвечает на русском, и вот они уже обе говорят на русском. Подходит моя очередь, я говорю номер заказа и мне также отвечают на русском. Я спрашиваю у фармацевта, знает ли она украинский. Я была уверена, что мне ответят что-то вроде "Не знаю, но учу", скажут что-то на суржике, но нарвалась на полный трэш. "Да, знаю. Но говорить не собираюсь, потому что 40 лет говорила по-русски. И буду говорить, как хочу", - написала женщина.

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Далее, по ее словам, в разговор вмешалась украиноязычная сотрудница аптеки.

"И они мне рассказывают, что все ВСУ говорит по-русски и что весь Харьков говорит и будет говорить по-русски, как и их основатели из того же Харькова. Мои аргументы, что есть закон и у нас война, воспринимались с улыбкой. В конце мне сообщили, что это я воюю со своим народом. Далее оба фармацевта отказывают продавать лекарства и делают это только тогда, когда я начинаю набирать 102. Для меня это полный треш... Я была уверена, что языковые скандалы меня обойдут стороной, все знают, насколько я толерантна к русскоязычным и сама часто перехожу на русский, но я реально не сталкивалась с таким наглым отношением к языку, к закону, к клиенту", - возмутилась киевлянка.

Юрист и общественный деятель Андрей Смолий позже сообщил в Telegram, что после огласки владельцы сети извинились перед клиенткой, а продавщицу уволили.

"Вот вопиющая история об украиноненавистниках и вате в центре Киева. Просто почитайте. Неслыханно, что даже после шести месяцев масштабного вторжения эти сволочи позволяют себе нарушать закон и издеваться над людьми" , – отметил он.

'Вата в центре Киева': в столице продавщица аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском

Сама Соловьева также подтвердила, что ей позвонила представительница аптеки, извинилась за поведение сотрудников и рассказала, какие компания сделала шаги, чтобы сделать невозможными подобные ситуации в будущем. А именно - русскоязычной страницы сети аптек в Facebook уже не существует, сайт на русском языке пока не открывается, а со всеми сотрудниками во всех городах будут проведены инструктажи по обслуживанию клиентов на украинском языке.

Как сообщал Главред, в Одессе охранник роддома №7 набросился на лидера местной рок-группы "Друже Музико" и педагога Максима Трубникова, который зашел на территорию заведения со своим трехлетним ребенком. Охраннику не понравилось, что мужчина разговаривал на украинском языке. Следует отметить, что произошло это в День Независимости Украины.

Тем временем в одной из школ Полтавы разгорелся скандал. Учительница биологии и химии во время дистанционных уроков рассказывала ученикам о "зверствах" защитников Украины из полка Азов и "правоте РФ относительно "ДНР/ЛНР". В июле педагога уволили. Женщина не может выезжать из города без ведома следователя.

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