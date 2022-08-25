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"Панаехали": в Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка

25 августа 2022, 18:27

Инцидент произошел в День Независимости Украины.

Одесский роддом №7
В Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка / odesa.depo.ua

В Одессе охранник роддома №7 набросился на лидера местной рок-группы "Друже Музико" и педагога Максима Трубникова, который зашел на территорию заведения со своим трехлетним ребенком. Охраннику не понравилось, что мужчина разговаривал на украинском языке. Следует отметить, что произошло это в День Независимости Украины. Об этом сообщил волонтер Роман Стеблевский, опубликовавший рассказ друга пострадавшего.

У Максима Трубникова родилась дочь 23 августа и он на следующий день пошел в роддом со старшей дочерью Квитославой, чтобы жена показала младенца через окно. Когда они зашли на территорию роддома, к ним подбежал местный охранник. По словам мужчины, этот охранник начал кричать при ребенке, потому что они зашли на территорию роддома через открытые ворота, на которых, как оказалось, было написано "Вход воспрещен".

"Прошли через распахнутые ворота двора и направились в сторону того окна. Вдруг откуда-то выскочило "тело" какого-то охранника, который без каких-либо объяснений стал в грубой форме, при трехлетнем ребенке, кричать, чтобы Максим убирался вон за ворота. Собственно, как потом оказалось, на воротах, которые были открыты настежь, через которые ездили автомобили, ходили другие люди, висела табличка о запрете входа", - говорится в сообщении.

Видео дня

Мужчина ответил охраннику на украинском языке, после чего тот возмутился и начал говорить, что он "не понимает".

"Тело" начало возмущаться этим и кричать, что мол, "Панаехали", "не понимаю", "Одесса всегда разговаривала на русском". То есть, в День Независимости Украины, в украинской Одессе, какое-то сепарское "тело" начало поучать коренного одессита, как ему разговаривать на своей земле, в своей стране", – добавили в сообщении.

После этого охранник набросился на Максима в присутствии ребенка. Мужчина обратился к правоохранителям. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В самом же роддоме заявили, что этого охранника якобы уволили. Причиной увольнения они указали не драку, а именно "несоблюдение на рабочем месте Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

языковой скандал
В Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка / скриншот

Напомним, ранее в Винницеразгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя. Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, что рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

Во Львове работодатель отказал в работе местной жительнице Виктории Савинковой из-за того, что она отказалась разговаривать на русском языке. Савинкова уточнила, что при приеме на работу она отказалась разговаривать на русском языке с начальником.

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